Otobüs durağında ilginç sürpriz: 28 yıllık eşi için yaptı, sosyal medyada viral oldu

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, “Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.