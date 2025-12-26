Yeni Şafak
Otomobil park halindeyken arazide oluşan göçüğe düştü: Bu arabadan çok çektim, üstünü gömün gitsin

13:0426/12/2025, пятница
DHA
Esenyurt’ta park halindeki bir otomobil, boş arazide oluşan göçüğe düştü. Otomobilin sahibi Cevdet Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Üstünü gömün gitsin" ifadelerini kullandı.


Olay, Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde, Haramidere'nin yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Arazide oluşan göçük nedeniyle park halindeki otomobil, kayan toprakla birlikte çukurun içine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı. Dere kenarında, İSKİ koruma alanı içerisinde kalan noktaya İSKİ ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Göçüğün çevresinde risk oluşabileceği değerlendirilirken, önlem amaçlı emniyet şeridi çekilerek araziye girişler engellendi.

"SÜREKLİ GENİŞLİYOR"


Otomobil sahibi Cevdet Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya’daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" diye konuştu.

