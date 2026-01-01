Yeni Şafak
Otomobile bağladığı koltukla kayak yaptı

23:441/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkararak eğlenceye çevirdi. Bir kişi ise otomobile bağladığı koltuklar kar üzerinde seyahat etti.

Düzce kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Oto sanayi esnafı, bir otomobilin arkasına bağlanan koltuğa oturup sanayi sitesini gezdi.

Bazı vatandaşlar da otomobilin arkasına bağladıkları şambrel ve lastiklerde şehir turu yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonuyla görüntülendi. 

#Düzce
#Koltuk
#Kayak
