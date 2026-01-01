Otomobile bağladığı koltukla kayak yaptı

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkararak eğlenceye çevirdi. Bir kişi ise otomobile bağladığı koltuklar kar üzerinde seyahat etti.

