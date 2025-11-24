Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Otomobilin çarptığı servis yan yattı: İki kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı servis yan yattı: İki kişi yaralandı

00:0724/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı servis yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan kavşakta M.K. yönetimindeki 38 AON 140 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki 38 R 0532 plakalı servise yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 sürücüyü çıkardı. 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Yaralıların hayatin tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, incelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Kayseri
#Servis
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı için geri sayım: Yılın son PPK toplantısı ne zaman? Faiz indirimi devam edecek mi? İşte detaylar