Otomobilin çarptığı servis yan yattı: İki kişi yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı servis yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

1 /6 Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan kavşakta M.K. yönetimindeki 38 AON 140 plakalı otomobil, M.Ö. yönetimindeki 38 R 0532 plakalı servise yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 /6 Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 2 sürücüyü çıkardı. 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

3 /6 Yaralıların hayatin tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, incelemelerin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

4 /6 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



