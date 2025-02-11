Panelcilerin yazışmaları Emniyet'in raporuna yansıdı: 'Elimde 122 milyon ad soyad var'

Ö.B.: "Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa ben de panel meraklısı değilim."

U.O.: "Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel."

A.F.T.: "Panel açıyoz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var."