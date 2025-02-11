Panelcilerin yazışmaları Emniyet'in raporuna yansıdı: 'Elimde 122 milyon ad soyad var'

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Adli Bilişim Raporu'nda, 'Panel' olarak bilinen sistemlerle vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlanması hakkında bilgiler yer aldı. Raporda, mesajlaşma uygulamalarındaki gruplarda kişisel bilgilerin satışıyla ilgili fiyat listelerinin oluşturulduğu belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35'i çocuk 69 şüpheliden 44'ü, 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin' suçundan tutuklandı.
Soruşturma aşamasında, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Panel' sistemleriyle ilgili Adli Bilişim Raporu hazırlandı. Soruşturmaya destek olması amacıyla hazırlanan raporda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde 'E-Nabız', 'Panel dataları', 'Android telefona sızma ve kontrol etme', 'Eğitim satışı', 'Instagram çalma' ve 'istenilen RAT türü' gibi başlıklar altında arşivlenmiş verilere ulaşıldığı kaydedildi.
Röntgen sonuçlarına kadar her şey var
İncelenen veriler içerisinde, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50'den fazla başlık altında kişisel veriler bulunduğu ve şüphelilerin 'Hizmet sorgusu' adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflardan, tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar birçok veriyi, oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.
'Okulu mu hacklesek?'
Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, sistemlere nasıl sızılacağı, hack yöntemleri ve elde edilen verilen nasıl pazarlanacağı gibi konularda birbirlerine yöntemler öğrettikleri tespit edildi. Rapora göre yaşları küçük olduğu tespit edilen 2 kişinin arasındaki mesajlaşma şöyle...
İ.E.E.: "Okulu mu hacklesek? Zaten 3 kişi çalışıyor."
A.B.: "Zafiyet testi ayağına, okulun her yerinden Ethernet çıkıyor. Fortinet olmasa çok rahat ağa sızılır."
'Elimde 80 milyon adres var'
Yaşı küçük şüpheliler arasında geçen bir diğer mesajlaşma ise şu şekilde...
Ö.B.: "Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa ben de panel meraklısı değilim."
U.O.: "Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel."
A.F.T.: "Panel açıyoz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var."