Ramazan’ın son günlerinde balığa ilgi azaldı, tezgahlarda fiyatlar geriledi

Ramazan’da balığa talep azaldı





Bolu’daki balık pazarında Ramazan ayının son günlerine girilirken tezgahlarda durgunluk dikkat çekiyor. Balık satıcıları, iftar sofralarında balığın daha az tercih edilmesi nedeniyle satışların zayıf kaldığını ifade ediyor. Talebin düşmesiyle birlikte özellikle Karadeniz’den gelen hamside bolluk yaşanırken fiyatlar da aşağı yönlü hareket etti.