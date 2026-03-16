Ramazan’ın son günlerinde balığa ilgi azaldı, tezgahlarda fiyatlar geriledi

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken Bolu’da balık tezgahlarında hareketlilik belirgin şekilde azaldı. Vatandaşların balığa olan talebinin düşmesi fiyatlara da yansıdı. Özellikle hamside yaşanan bollukla birlikte kilo fiyatı 150 liraya kadar gerilerken, balıkçılar satışların Ramazan boyunca zayıf seyrettiğini ifade ediyor.
Ramazan’da balığa talep azaldı
Hamsi fiyatı 150 liraya geriledi
Uzun yıllardır pazarda balıkçılık yapan İlhan Başaran, Ramazan ayında balık satışlarının belirgin şekilde azaldığını söyledi. Başaran, vatandaşların balığın susattığını düşündüğü için iftar sofralarında balığa daha az yöneldiğini belirterek, bu durumun fiyatların düşmesinde etkili olduğunu dile getirdi.
Sezonun sonuna yaklaşılırken satışlar zayıf
Balık sezonunun da sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Başaran, normal şartlarda av yasağının nisan ayının başında başladığını, ancak hava koşullarına bağlı olarak zaman zaman ay ortasına kadar uzatılabildiğini ifade etti.
Bolu’daki balık tezgahlarında kilogram fiyatları ise hamside 150 lira, istavritte 200 lira, Karadeniz somonunda 450 lira, çuprada 500 lira ve levrekte 600 lira seviyelerinde satışa sunuluyor.