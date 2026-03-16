Ramazan’ın son günlerinde balığa ilgi azaldı, tezgahlarda fiyatlar geriledi

Ramazan’ın son günlerinde balığa ilgi azaldı, tezgahlarda fiyatlar geriledi

19:0316/03/2026, Pazartesi
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken Bolu’da balık tezgahlarında hareketlilik belirgin şekilde azaldı. Vatandaşların balığa olan talebinin düşmesi fiyatlara da yansıdı. Özellikle hamside yaşanan bollukla birlikte kilo fiyatı 150 liraya kadar gerilerken, balıkçılar satışların Ramazan boyunca zayıf seyrettiğini ifade ediyor.

Bolu’da Ramazan ayının son günlerinde balık tezgahlarına olan ilgi azalırken, talepteki düşüş fiyatların gerilemesine neden oldu. İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazar tezgahlarında özellikle hamsi fiyatı düşüş gösterirken, balıkçılar satışların önceki haftalara kıyasla daha düşük seviyede kaldığını belirtiyor.

Ramazan’da balığa talep azaldı


Bolu’daki balık pazarında Ramazan ayının son günlerine girilirken tezgahlarda durgunluk dikkat çekiyor. Balık satıcıları, iftar sofralarında balığın daha az tercih edilmesi nedeniyle satışların zayıf kaldığını ifade ediyor. Talebin düşmesiyle birlikte özellikle Karadeniz’den gelen hamside bolluk yaşanırken fiyatlar da aşağı yönlü hareket etti.

Hamsi fiyatı 150 liraya geriledi


Uzun yıllardır pazarda balıkçılık yapan İlhan Başaran, Ramazan ayında balık satışlarının belirgin şekilde azaldığını söyledi. Başaran, vatandaşların balığın susattığını düşündüğü için iftar sofralarında balığa daha az yöneldiğini belirterek, bu durumun fiyatların düşmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Sezonun sonuna yaklaşılırken satışlar zayıf


Balık sezonunun da sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Başaran, normal şartlarda av yasağının nisan ayının başında başladığını, ancak hava koşullarına bağlı olarak zaman zaman ay ortasına kadar uzatılabildiğini ifade etti.


Bolu’daki balık tezgahlarında kilogram fiyatları ise hamside 150 lira, istavritte 200 lira, Karadeniz somonunda 450 lira, çuprada 500 lira ve levrekte 600 lira seviyelerinde satışa sunuluyor.

