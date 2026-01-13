Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Sahilde ortaya çıktı, vatandaşlar telefonlarıyla görüntü kaydetti: Yağmur sonrası kartpostallık görüntüler

Sahilde ortaya çıktı, vatandaşlar telefonlarıyla görüntü kaydetti: Yağmur sonrası kartpostallık görüntüler

23:0313/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluştu.

İlçede yağışın dinmesiyle birlikte açan güneş, deniz ve sahilin buluştuğu noktalarda görsel şölen sundu.

Yağmur sonrası sahilde oluşan yansımalar ve bulutların denizle bütünleştiği manzara, vatandaşların ilgisini çekti. 

 Sahile gelenler hem temiz havanın hem de ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

Denizin hafif dalgalı olduğu Samandağ sahilinde, yağmurun ardından oluşan manzara bölgeye ayrı bir renk kattı.

#Hatay
#Samandağ
#Gökyüzü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?