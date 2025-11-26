Yeni Şafak
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı

07:2626/11/2025, الأربعاء
G: 26/11/2025, الأربعاء
IHA
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir sarrafa girerek sahte altın bozduran 5 şahıs yakalandı. 3 farklı suçtan kaydı bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.


Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.


Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi. 


Ekipler tarafından şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

#Kayseri
#Develi
#Altın
