Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da motosikletteki gençlere silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Samsun’da motosikletteki gençlere silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

22:3430/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Samsun’da motosiklet üzerinde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki genç yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet üzerinde sohbet eden Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç.’ye (18) kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı.

 Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve burulan gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği öğrenildi.


Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

#Samsun
#Motosiklet
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemesi 2025 için kritik bekleyiş: Ödeme ne zaman, tutar ne kadar olacak? 100 bin TL’lik taban ücret masada