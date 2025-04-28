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Sanayiden çıkan araba yolda yanmaua başladı: İtfaiye ekipleri söndürdü

Sanayiden çıkan araba yolda yanmaua başladı: İtfaiye ekipleri söndürdü

13:2628/04/2025, Pazartesi
IHA
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Denizli'de seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücüsünün yol kenarına park ettiği yanan araca çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve suyla müdahale etti.

Sanayide bakımdan çıkan araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü ise aracını hemen yol kenarına park etti.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar araçtan yükselen alevleri söndürmek için yoğun uğraş verirken, diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleri ve suyla müdahale edilen yangını bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.


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