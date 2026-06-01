Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da evin mutfağında gaz sıkışınca patlama meydana geldi: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa’da evin mutfağında gaz sıkışınca patlama meydana geldi: Bir kişi yaralandı

11:281/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da, evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada Hamza El Aziz (23) yaralandı, park halindeki 2 araçta da hasar oluştuğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katındaki evin mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.


Patlamada, evin mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı, park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.



Evde bulunan aynı aileden 5 kişi, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Patlamada yaralanan Hamza El Aziz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#şanlıurfa
#gaz patlaması
#mutfak patlaması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS ortaokul, lise bursluluk parası ne kadar? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2026? 5.6.7.8.9. sınıf bursluluk ödeme miktarı