Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi: Bir haftada göl havzasına 4 milyon metreküp su girişi oldu

Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi: Bir haftada göl havzasına 4 milyon metreküp su girişi oldu

14:3014/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kar yağışlarının ardından Sapanca Gölü seviyesinde 8 santimetrelik artış yaşandığını açıkladı. Bir haftalık süreçte göl havzasına yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandı.

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü, şehir genelinde etkili olan kar yağışıyla yeniden canlanmaya başladı. SASKİ tarafından paylaşılan verilere göre, yağışların ardından göl seviyesinde belirgin yükseliş kaydedildi.

SASKİ yetkilileri, yağışların göl havzasına olumlu katkı sağladığını ancak su tasarrufunun önemini koruduğunu vurguladı.


Yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'nü besleyen havzada etkili olan yağışlar, kısa sürede olumlu bir tablo oluşturdu. Ancak bu artış rehavete yol açmamalı. Şehrimizin en önemli su kaynağının geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi.


#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
#sakarya
#sapanca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
illerin TOKİ kura tarihleri nereden öğrenilecek? 500 bin sosyal konut kura tarihleri ne zaman açıklanacak?