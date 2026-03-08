Sarıyer’de maskeli dehşet: Ateş açıp kaçtı, Gaziosmanpaşa’da yakalandı

Asayiş polisi yakaladı





Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sokaktan önce yaya olarak uzaklaştığını ardından da 34 TJH 06 plakalı taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Şüphelinin izini Gaziosmanpaşa’ya kadar süren polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Abdulmetin K.’yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.