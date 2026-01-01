Yeni Şafak
Sason’da yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Sason’da yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerinin çatısı çöktü

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin çatısı çöktü.

Olay, Aşağı Mahalle Tekel Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya dekorasyon atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonucu çatıda biriken karın ağırlığına dayanamayan yapı çöktü.

Çökme sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ancak atölyede maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


