Şehit Abdulkadir Çıldır'ın mezarına bayrak asma töreni düzenlendi

Şehidin eşi ve torunlarıyla sohbet eden Aydoğdu, "Bugün bu cennet vatanımız üzerinde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını hiç bir zaman unutmayacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.