Siirt'te 10 katlı binada yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

Kızlarının kendisini arayarak binada yangın çıktığı bilgisini verdiğini ifade eden Türkan, şöyle dedi:





"Hemen binaya geldik, dördüncü kata kadar çıktık. Dumandan dolayı daha da yukarı çıkamadık. Evden eve nakliye vinçleri gelmeseydi iki çocuğum da ölecekti."