Siirt'te böğürtlen hasadı başladı: 14 çeşidi 16 ülkeye meyve suyu da 34 ülkeye ihraç ediliyor

Böğürtlenin dünyanın dört bir yanına gönderilebilecek çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Kızılkaya, "Burada bir başarı öyküsüne hep birlikte tanıklık yapmak için toplandık. 2019-2023 yılını kapsayan 11'inci kalkınma planında 3 önemli stratejik konu belirlenmişti. Birincisi tarım, ikincisi turizm, üçüncüsü de savunma. Bizim bu 11'inci kalkınma planında ifadesini bulan bir husus var, tarımla ilgili tam da burayı ifade ediyor. Tarım sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin mutlaka geliştirilmesi ifade ediliyor. Bugün böğürtlen hasadı gerçekleştirilecek ve böğürtlen hasadıyla üretilen katma değer bizim diğer ürünlerimizden. Böğürtlen aslında savunma sanayiden bile bu anlamda daha kıymetli bir ürün aslında ihracatta. Bugün meyve suyundan, pastacılık sektörüne birçok alanda özellikle dondurulmuş haliyle dünyanın dört bir yanına gönderilebilecek çok kıymetli bir ürün" dedi.