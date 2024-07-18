Siirt'te Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Müzeden etkilendiğini belirten 5. sınıf öğrencisi Hiranur Dündar, "İlk buraya girdiğimde çok şaşırdım ama sonra objeleri incelediğimde çok beğendim. Silahları falan gördüm, nasıl su içtiklerini ve yemekleri nasıl yediklerini gördüm. Atalarımıza çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.