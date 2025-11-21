'Sık dişini helası': Anadolu'nun ilk umumi tuvaleti 'Temizlik ve Su Kültürü Müzesi' oldu

Tokat'ın en dikkat çekici tarihi yapılarından biri olan ve Anadolu'nun bilinen ilk umumi tuvaleti olarak kayıtlara geçen "Sık dişini helası", 19 Kasım 2025 Dünya Tuvalet Günü’nde "Temizlik ve Su Kültürü Müzesi" olarak yeniden ziyarete açıldı.

1 /8 Hem kültürel mirasın korunmasına hem de hijyen farkındalığının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilen Temizlik ve Su Kültürü Müzesi (Sık dişini helası), Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun kurdele kesimiyle açıldı.

2 /8 14. veya 15. yüzyılda inşa edilen ve bağımsız mimari yapısıyla Türk şehir kültüründe özel bir yere sahip olan Sık dişini helası, Osmanlı döneminde halkın ortak kullanımına sunulan nadir yapılardan birisi olmasıyla biliniyor.

3 /8 Restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından yeniden işlev kazandırılan yapı, Tokat'ın kültürel turizmine değer olarak eklendi.

4 /8 Açılışta konuşan Yazıcıoğlu, "Sık dişini helası, Tokat'ımızın temizlik kültürünü, şehir kimliğini ve tarihi birikimini yansıtan, yaşatan bir belgedir. Dünya Tuvalet Günü vesilesiyle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de hijyen konusunda önemli bir farkındalık ortaya koyuyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla, şehrimizin değerlerini geleceğe kazandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

