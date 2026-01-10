Şile'yi İmamoğlu yönetti

En düşük emekli maaşı 20 bin lira

AK Parti, 2026 yılının ilk ekonomi torba kanun teklifini TBMM'ye sundu. 13 maddeden oluşan teklifte en kritik düzenleme emekli maaşlarına ilişkin oldu. Buna göre, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeden yaklaşık 4,9 milyon emekli yararlanacak. Hazine'den SGK'ya 6 ayda toplam 69,5 milyar lira aktarılacak.