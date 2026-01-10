Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
En düşük emekli maaşı 20 bin lira
AK Parti, 2026 yılının ilk ekonomi torba kanun teklifini TBMM'ye sundu. 13 maddeden oluşan teklifte en kritik düzenleme emekli maaşlarına ilişkin oldu. Buna göre, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 artırılarak 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeden yaklaşık 4,9 milyon emekli yararlanacak. Hazine'den SGK'ya 6 ayda toplam 69,5 milyar lira aktarılacak.
Şile'yi İmamoğlu yönetti
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ek ifadede, belediyedeki imar ve ruhsat süreçleri Ekrem İmamoğlu’nun yönettiğini söyledi. Kabadayı, İmamoğlu’nun kendisini Haliç’teki ofisine çağırarak, danışmanı Tonguç Çoban aracılığıyla belediyeye alınacak isimler konusunda yönlendirme yaptığını belirtti.
Süper final
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kupa için karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, sezonun ilk kupası için kıyasıya bir mücadeleye soyunacak.