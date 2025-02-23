Silifke'de yılın 12 ayı çilek üretimi sürüyor

Kurtuluş Mahallesi'nde çilek üreticisi Murat Mavi, "Silifke'de topraksız çilek üretimi yapıyoruz. 8 bin metrekare alanda 120 bin kök dikimimiz var ve yaklaşık 100 ton bir hasat bekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı ihracat yapıyoruz, özellikle Arap Yarımadası'ndan, Katar, Dubai ve Suudi Arabistan'dan ciddi talep var.





Senede 8-9 ay boyunca hasat yapıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 2 bin kişiye iş imkanı sunuyoruz. Çileğimizin coğrafi tescilli ürünümüz olması, uluslararası pazarda daha fazla talep görmesini sağladı" dedi.