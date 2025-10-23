Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü

12:3923/10/2025, جمعرات
AA
Sonraki haber

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. Avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.


Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.


Balıkçılardan Özkan Aydoğan, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.



#sinop
#hamsi
#balık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 2025: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?