Burası gerçekten çok güzel bir yer, Sivas için de önemli bir değer. Buraya geldiğimizde mangal yapıyor, çayımızı içiyoruz. Şu anda da sonbahar mevsimindeyiz. Burada doğa ile iç içeyiz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Soğuklar başladığı için burası kalabalık olmuyor" dedi.