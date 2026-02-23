Yeni Şafak
Sivas'ta şehir merkezinde tesadüfen oluştu: Herkes fotoğraf çektiriyor

19:5523/02/2026, Pazartesi
IHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hasbahçe’de bulunan yapay göletin yanında eriyen kar suları ve yağmur suları ile birlikte arazide biriken su, ikinci bir gölet oluşturdu. ‘İkiz gölet’ görünümünü andıran manzarada vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Sivas’ta Ocak ayında etkili olan Sibirya soğukları ve yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların artmasıyla kat kütleleri hızlı bir şekilde eridi. Eriyen kar suları ve yağmurla birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Hasbahçe içerisindeki yapay göletin yanındaki arazide su birikintileri oluştu.

Zamanla genişleyen su birikintisi, mevcut göletin hemen yanında ikinci bir gölet meydana getirdi. Ortaya ‘ikiz gölet’ manzarası çıktı. Manzarayı fark eden bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Yapay göletin yanına ikinci bir göletin daha oluştuğunu söyleyen bir vatandaş ise, "Sivas’ta son dönemlerde çok fazla kuralık vardı. Ama bu sene geçen senelere göre çok fazla kar yağışı oldu. Havaların ısınmasıyla karlar eridi ve yağmur yağışları başladı. Bundan dolayı da bazı bölgelerde yapay göletler oluştu...

 Şu anda ise üniversite içerisinde bulunan Hasbahçe’de bulunuyoruz. Eriyen kar suları ile birlikte burada bulunan yapay göletin yanına yapay bir gölet daha oluştu. Buraya gelip fotoğraflar çekindim ve bu da beni çok mutlu etti" dedi.

#Sivas
#Gölet
#İkiz
