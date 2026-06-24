Sokak sokak kağıt topladı: 33 yıllık alın terinin paha biçilmez mükafatı

"Buralara kolay gelmedik, en büyük kahramanım babam"

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle tamamlayan Latife Aslan, babasının ailesi için verdiği emeğe dikkat çekti. Adana sıcağında babasına destek olmaya çalıştığını belirten Aslan, "Bugün benim için, tüm evlatları ve ailesi için verdiği emeğe sizler de şahit oldunuz. Gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Her zaman onun yolundan ilerlemeye de devam edeceğim. Bu sıcakta çalışmak zor oluyor, ben de kendi çapımda babama biraz destek olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar aile olarak, mahalle olarak ve insanlık adına çabalıyoruz. Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek ve her alın teri için ona minnettarım. Evet, üniversite okumak çok güzel, insanı donanımlı hale getiriyor ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Bugün eğitimimi KPSS’ye çalışarak devam ettiriyorum ama babamın yanına geldiğimde de hayata dair birçok şeyi görmek bana nasip oluyor. Hayatın her alanında, her yaşta eğitim görebiliriz ama hayat okulundan mezun olmak herkese nasip olmuyor" dedi.