Sosyal medya kullanımına yaş sınırı mı geliyor? Bakan Göktaş açıkladı

Son dönemde birçok ülkede yürürlüğe giren sosyal medya kullanımında yaş sınırı uygulamaları, Türkiye’de de gündeme taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerine bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve sosyal yardım alan vatandaşlara geniş bir hizmet sunduğunu belirtti. Ailenin medeniyetin temeli olduğunu vurgulayan Göktaş, “Aileyi korumak ve güçlendirmek tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize karşı bir sorumluluktur” dedi. Evlilik yaşının yükselmesiyle tek kişilik hane oranının yüzde 20’ye ulaştığını, doğurganlık hızının düştüğünü ifade eden Göktaş, 2025’te kurumsal yapıyı daha da güçlendirdiklerini söyledi.
Son dönemde pek çok ülkede hayata geçirilen “sosyal medyaya yaş sınırlaması” uygulamaları, Türkiye’de de tartışılmaya başlandı. Peki, sosyal medya kısıtlaması olacak mı?
'ZARARLI İÇERİKLERE MÜDAHALE EDİYORUZ'
Çocukların dijital dünyanın sunduğu güvenli imkanlardan yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla, zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Çocuk İçin Dost Uygulamalar, yani DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz" dedi.
'YAŞLI NÜFUS 2040'DA YÜZDE 16'YI AŞACAK'
Bakan Göktaş, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve bu nedenle yeni politikalar geliştirmenin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Yaşlı nüfus oranının ülkemizde 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları anlamak üzere, 24 bin 697 kişiyle yaptığımız görüşmelerle 'Yaşlılık Saha Araştırması'nı gerçekleştirdik. Ayrıca, 81 ilimizde çalıştaylar düzenledik. Elde ettiğimiz bulguları, tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz '2'nci Yaşlılık Şurası'nda ele alacağız. Şuradan çıkacak sonuçlarla birlikte yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız" dedi.