Sosyal medya kullanımına yaş sınırı mı geliyor? Bakan Göktaş açıkladı

'YAŞLI NÜFUS 2040'DA YÜZDE 16'YI AŞACAK'

Bakan Göktaş, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve bu nedenle yeni politikalar geliştirmenin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Yaşlı nüfus oranının ülkemizde 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları anlamak üzere, 24 bin 697 kişiyle yaptığımız görüşmelerle 'Yaşlılık Saha Araştırması'nı gerçekleştirdik. Ayrıca, 81 ilimizde çalıştaylar düzenledik. Elde ettiğimiz bulguları, tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz '2'nci Yaşlılık Şurası'nda ele alacağız. Şuradan çıkacak sonuçlarla birlikte yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız" dedi.