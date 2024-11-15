Soygun sanatı: İki belediyede 12 milyar harcama

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Gram altın iki haftada 260 TL eridi
Güçlenen dolar endeksi ve yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle uluslararası piyasalarda altının onsu, 2 bin 543 dolara geriledi. Yurt içinde gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki haraketliliğe yakın bir seyir izledi. 30 Ekim’de 3 bin 75 lira ile zirve yapan gram altın fiyatı, yüzde 8,3 değer kaybederek 2 bin 814 liraya kadar çekildi. Gramdaki iki haftalık kayıp 260 lirayı buldu.
Soygun sanatı
CHP'li belediyelerin konser adı altında yaptığı soygunlara başsavcılıklar el koydu. İBB, ABB ve Beykoz Belediyesi'nde usülsüz harcama soruşturmaları başlatıldı. İBB ve ABB'nin konserlere toplam 12 milyar TL harcadığı tespit edildi.
Şampiyon olacağız
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, sarı-laciverti taraftarlara seslenerek, "Şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" dedi.