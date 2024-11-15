Soygun sanatı: İki belediyede 12 milyar harcama

Gram altın iki haftada 260 TL eridi

Güçlenen dolar endeksi ve yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle uluslararası piyasalarda altının onsu, 2 bin 543 dolara geriledi. Yurt içinde gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki haraketliliğe yakın bir seyir izledi. 30 Ekim’de 3 bin 75 lira ile zirve yapan gram altın fiyatı, yüzde 8,3 değer kaybederek 2 bin 814 liraya kadar çekildi. Gramdaki iki haftalık kayıp 260 lirayı buldu.