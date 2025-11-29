Yeni Şafak
Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, şarküteri dükkanına girdi

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, şarküteri dükkanına girdi

23:4629/11/2025, Cumartesi
DHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza bastığı öne sürülen cip, şarküteri dükkanının camını kırıp, içeriye girdi. Bu sırada işyeri içerisinde bulunan bir müşteri, devrilen rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Şarküteri dükkanına yaklaşarak cipini park etmek isteyen Erdoğan Y., iddiaya göre fren yerine yanlışlıkla gaza bastı.

Hızla hareket eden cip, camını kırdığı şarküteri dükkanın içine girdi. 

Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

