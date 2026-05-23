Taksi ve dolmuş esnafına torba yasa sürprizi: AK Parti'nin '22 maddelik' teklifi TBMM'de

Milyonlarca vatandaşı ve esnafı yakından ilgilendiren 22 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ticari araç sahiplerinden gençlere, araç alım satımı yapanlardan depremzedelere kadar toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. İşte teklifin tüm detayları.
AK Parti Meclis Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 22 maddelik yeni torba kanun teklifi, ekonomiden sosyal yaşama kadar toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren kritik düzenlemeler içeriyor. Taksi plakası satışlarındaki vergi istisnasından gençlere yönelik kültür sanat desteklerine ve deprem bölgesi için uygulanan KDV avantajının uzatılmasına kadar pek çok başlığın yer aldığı bu kapsamlı tasarı, yeni kolaylıklar getirmeyi hedefliyor.
Ticari araç işlemlerine vergi muafiyeti
Meclis'e sunulan teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri taşımacılık sektörü esnafına sağlanan vergi kolaylığı olarak öne çıkıyor. Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi statüsündeki taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecileri, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce edindikleri ticari plakaların satışından elde edecekleri kazançlar için gelir vergisinden muaf tutulacak.
Aynı tasarı kapsamında, belediyelere ait taşınmazların satış süreçlerinde de ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Taşınmaz bedelinin yüzde yirmi beşinin peşin ödenmesi koşuluyla, geriye kalan miktar iki yıla yayılan on iki taksitle tahsil edilebilecek. Ayrıca, ihale süreçlerindeki geçici teminat oranları da işin niteliğine bağlı olarak yüzde üç ile yüzde otuz bandında uygulanabilecek.
Sosyal ve kültürel hayata katılımı desteklemek amacıyla gençlere yönelik özel bir eğlence vergisi istisnası da teklifte yer buluyor. 18 yaşından küçük gençler ile eğitim hayatı devam eden 25 yaş altı öğrenciler; sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde eğlence vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf olacak. Tasarı, denizcilik alanında da önemli bir istihdam teşviki sunuyor. Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kayıtlı olup kabotaj hattı dışında faaliyet yürüten gemilerde istihdam edilen Türk gemi adamları için sigorta primlerinin işveren payının yarısı devlet tarafından karşılanacak. Bu teşvik uygulamasının 2032 yılına kadar sürdürülmesi hedeflenirken, sürenin 2036 yılına kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.
Deprem bölgesinde KDV istisnası uzatılıyor
6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak adına afet bölgesinde inşa edilen konut, okul, hastane ve iş yeri projelerine yönelik mevcut KDV istisnası, bölgedeki imar ve kalkınma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Ekonomik denetim ayağında ise akaryakıt ve LPG piyasalarındaki vergi kaybı ile kaçakçılığın önüne geçilmesi için tedbirler sıkılaştırılıyor. Vergi tahsilatının güvenliğini sağlamak amacıyla idarenin teminat artırma yetkisi iki katından beş katına çıkarılırken, sahte belge düzenleyen veya kullananlara yönelik idari yaptırımların ve tedbirlerin hiçbir kesintiye uğramadan uygulanması yasal güvence altına alınıyor.
Araç tescil sürelerinde esneklik
Bir diğer adım olarak, elektronik ortamda tescil işlemi yapılabilen araçların satış sonrası tescil süreleri yeniden yapılandırılıyor. Mevcut uygulamada üç iş günü olan bu yasal süre, on beş iş gününe yükseltilerek araç sahiplerine daha geniş ve esnek bir zaman dilimi tanınıyor. Sosyal hizmetler boyutunda ise dezavantajlı bireylerin rehabilitasyonuna yenilikçi bir yaklaşım getiriliyor. Tasarıdaki bir diğer maddeye göre, devlete ait engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü açılıyor. Böylece, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde doğa temelli terapi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu merkezlerde kalan bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.