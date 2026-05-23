Taksi ve dolmuş esnafına torba yasa sürprizi: AK Parti'nin '22 maddelik' teklifi TBMM'de

Ticari araç işlemlerine vergi muafiyeti





Meclis'e sunulan teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri taşımacılık sektörü esnafına sağlanan vergi kolaylığı olarak öne çıkıyor. Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi statüsündeki taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecileri, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce edindikleri ticari plakaların satışından elde edecekleri kazançlar için gelir vergisinden muaf tutulacak.





Aynı tasarı kapsamında, belediyelere ait taşınmazların satış süreçlerinde de ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Taşınmaz bedelinin yüzde yirmi beşinin peşin ödenmesi koşuluyla, geriye kalan miktar iki yıla yayılan on iki taksitle tahsil edilebilecek. Ayrıca, ihale süreçlerindeki geçici teminat oranları da işin niteliğine bağlı olarak yüzde üç ile yüzde otuz bandında uygulanabilecek.