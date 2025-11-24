Tarihi kalenin duvarlarını sprey boyayla boyadılar

Boztepe Mahallesi zindan girişi bölümündeki kale duvarlarına 5 metrelik alana 'SG ve SM' harflerinin kırmızı sprey boyayla yazıldığını görenlerin ihbarıyla polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaleye yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Kale duvarlarındaki yazı ve şekillerin, tarihi dokuya zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı da belirtildi.