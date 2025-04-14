Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor

Trakya'nın tarım ürünlerinin her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Tekirdağ'da kanola ile başlanır, yüzlerce dekar lavanta bahçelerimiz var. Daha sonra buğday ardından ayçiçeği ve bağcılık. Trakya'nın bütün tarım ürünlerini fotoğraflıyoruz." dedi.