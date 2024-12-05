Tel Rıfat'a dönüş kuyruğu

Geleceğe miras tohumlara yedekli koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin teminatı olan bitki ve tohumları, Ankara ile İzmir'de bulunan tesislerde yedekli olarak koruma altına aldı. Genetik bozulmalara ve deformasyonlara karşı geleceğe hazırlanan bitki ve tohumların sayısı 121 bin 515 adede ulaştı.