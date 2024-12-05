Tel Rıfat'a dönüş kuyruğu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 5 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Geleceğe miras tohumlara yedekli koruma
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin teminatı olan bitki ve tohumları, Ankara ile İzmir'de bulunan tesislerde yedekli olarak koruma altına aldı. Genetik bozulmalara ve deformasyonlara karşı geleceğe hazırlanan bitki ve tohumların sayısı 121 bin 515 adede ulaştı.
Artık hasret bitti evimize kavuştuk
Tel Rıfat’ın teröristlerden kurtarılmasıyla birlikte ilçeye dönüşler başladı. Geri dönenlerden Mahmud Rıfai, PKK’nın çocuklarını kaçırmasından korktukları için evlerini terk ettiklerini söyledi. Rıfai, “Artık bu hasret bitti, yeniden evimize kavuşuyoruz” diye konuştu.
Mourinho hedefe kilitlendi
Sezon başında eski günlerinde olmadığı yönünde eleştiriler alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son haftalarda gerek saha sonuçları, gerek kenardaki duruşu, gerekse de maç sonu açıklamalarıyla sarı-lacivertli kulübe adapte olduğunu ve hedefe kilitlendiğini gösterdi.