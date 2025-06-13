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TEM'de can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı, 16 yaralı var

TEM'de can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı, 16 yaralı var

00:5113/06/2025, Cuma
IHA
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu minibüsüyle tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki 06 AP 0358 plakalı tüp yüklü kamyon çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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