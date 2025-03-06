Terlikle pide tezgahının üstünde üretim: Fırına 105 bin TL ceza

Bu görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kişi ise, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var. Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler. Hasan usta 25 lira mı pideler" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan Usta ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık veriyor" diyor.