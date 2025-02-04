Termometreler eksi 27,7 dereceyi gösterdi: Araçlar soğuktan çalışmadı

Soğuktan aracı çalışmayan vatandaşlar, ''Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Dün akşam sıcaklık eksi 30 dereceyi buldu. Aracımız dondu ve çalışmadı ve biz de takviye ile çalıştırabildik. Yani her sabah aynı işlemi yapıyoruz'' dedi.