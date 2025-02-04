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Termometreler eksi 27,7 dereceyi gösterdi: Araçlar soğuktan çalışmadı

Termometreler eksi 27,7 dereceyi gösterdi: Araçlar soğuktan çalışmadı

10:424/02/2025, Salı
IHA
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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27,7 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde evlerin camları buz tuttu, otomobiller çalışmadı.

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27,7 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi.

İlçede dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar araçlarına sıcak takviye yaparak çalıştırmayı denedi.


Soğuktan aracı çalışmayan vatandaşlar, ''Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Dün akşam sıcaklık eksi 30 dereceyi buldu. Aracımız dondu ve çalışmadı ve biz de takviye ile çalıştırabildik. Yani her sabah aynı işlemi yapıyoruz'' dedi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 27,7 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanırken, Merkezde eksi 22, Hanak'ta eksi 22, Çıldır'da eksi 20, Damal'da eksi 16, Posof'ta ise eksi 10 derece olarak ölçüldü.

#Ardahan
#Göle
#Sıcaklık

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