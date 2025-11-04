Tılsımlı tarak: Dualarla korunan Osmanlı emaneti dikkat çekiyor

Doç. Dr. Kayaokay, "Yıllardır müzayedelerden, sahaflardan bazen de köylerden çeşitli eserler toplamaktayım. Bunlar genellikle yazma eserlerden oluşuyor. Ancak bir de ilginç bulduğum Osmanlı dönemine ait eserleri topluyorum, denk gelirsem alıyorum. Geçtiğimiz senelerde böyle ilginç birkaç objeye rastladım. Bunlardan biri kemikten yapılmış bir Osmanlı tarağı. Bunu diğer taraklardan ayıran farklı bir özelliği var. Üzerinde bir hadiste geçen duanın yazılı olduğu koruma amaçlı yapılmış bir Osmanlı tarağı. Üzerinde Buhari’de de geçen Hazret-i İbn Abbâs’tan rivayet edilen sahih bir hadiste, peygamber Efendimiz’in Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e ettiği ‘Allah’ın tam ve eksiksiz, kemale ermiş koruyucu kelimelerine sığınırım. Her şeytandan, zehirli veya zarar verici her hayvandan, her kem göz isabetinden’ duası yer alıyor" dedi.