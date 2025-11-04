Tılsımlı tarak: Dualarla korunan Osmanlı emaneti dikkat çekiyor

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, bir müzayededen son Osmanlı dönemine ait kemikten yapılmış ve üzerinde koruyucu dua yer alan tılsımlı bir tarak satın aldı. El yazmalarıyla tanınan Kayaokay, bu nadide eserin dönemin inanç dünyasına ve sanat anlayışına ışık tuttuğunu belirtti.
Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, akademik çalışmalarıyla olduğu kadar kültürel mirasa olan ilgisiyle de tanınıyor. Henüz 31 yaşında doçent unvanı alan Kayaokay, bugüne kadar 15 kitap ve 140’tan fazla akademik makale yayımladı. Aynı zamanda Osmanlı dönemine ait el yazmaları ve tarihi objelerin koleksiyonunu yapan Kayaokay’ın arşivinde, 200 yıllık altın varaklı tezhipli Kur’an nüshası, şair divanları, cönkler, mecmualar ve risaleler gibi yüzlerce nadide eser bulunuyor.
Doç. Dr. Kayaokay, topladığı eserleri akademik yayınlarla literatüre kazandırmayı sürdürüyor. Son olarak Osmanlı dönemine ait tılsımlı bir tarak satın alan Kayaokay, bu eserin diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Kayaokay, "Yıllardır müzayedelerden, sahaflardan bazen de köylerden çeşitli eserler toplamaktayım. Bunlar genellikle yazma eserlerden oluşuyor. Ancak bir de ilginç bulduğum Osmanlı dönemine ait eserleri topluyorum, denk gelirsem alıyorum. Geçtiğimiz senelerde böyle ilginç birkaç objeye rastladım. Bunlardan biri kemikten yapılmış bir Osmanlı tarağı. Bunu diğer taraklardan ayıran farklı bir özelliği var. Üzerinde bir hadiste geçen duanın yazılı olduğu koruma amaçlı yapılmış bir Osmanlı tarağı. Üzerinde Buhari’de de geçen Hazret-i İbn Abbâs’tan rivayet edilen sahih bir hadiste, peygamber Efendimiz’in Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e ettiği ‘Allah’ın tam ve eksiksiz, kemale ermiş koruyucu kelimelerine sığınırım. Her şeytandan, zehirli veya zarar verici her hayvandan, her kem göz isabetinden’ duası yer alıyor" dedi.