Tır dorsesine çarpan otomobil hurda yığınına döndü: Sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

00:3624/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
IHA
Tokat’ta otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü güçlükçe çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan M. A. idaresindeki 33 VNS 06 plakalı otomobil, yan yoldan karayoluna çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 60 ABM 177 çekici plakalı Mercedes marka tırın dorsesine çarptı. 

 Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü M. A. otomobilde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

 İtfaiye ekipleri sürücüyü güçlükle sıkıştığı yerden kurtardı. Bu sırada, sıkışan sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. 

Ağır yaralanın sürücü M. A. ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Tokat
#Trafik kazası
#Yaralı
