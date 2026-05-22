Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
TIR, otomobile çarpıp viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var

TIR, otomobile çarpıp viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var

22:1522/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobile arkadan çarpan TIR’ın viyadükten düşmesi sonucu iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G. 'nin (23) kullandığı 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan TIR, viyadükten düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR’dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi. 

 Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Gaziantep
#TIR
#Viyadük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram alışverişi öncesi gözler zincir marketlerde: 25 Mayıs’ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri