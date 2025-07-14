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Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu olacak

Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu olacak

11:5714/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenliği artıracak yeni dönem başlıyor. Artık bu araçlarda bazı sistemlerin bulunması zorunlu hale geldi. Uygulamanın amacı hem öğrencilerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak. Yeni düzenleme ile birlikte araçlara yapılacak zorunlu donanım değişiklikleri bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak. Bu sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre şekilde çalışacak.

Topluma taşıma aracı kullanan herkesi ve okul servisi kullanan tüm öğrencileri ilgilendiren yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu. Cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

OKUL SERVİSLERİ VE TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.


TSE BELGELENDİRECEK


Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.


MONTAJ İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.


112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'YLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;


Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.

Cihaz setleri standart hale getiriliyor.

Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.


Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak.

Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek."


#TSE
#Okul servisi
#toplu taşıma
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