Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu olacak

Topluma taşıma aracı kullanan herkesi ve okul servisi kullanan tüm öğrencileri ilgilendiren yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu. Cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.