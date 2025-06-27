Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı

Pehlivan, biyolojik mücadelenin zirai ilaçlamadan daha faydalı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:





"Biyolojik mücadele safhasını gerçekleştirmiş olduk. Bu önemli bir safha çünkü zirai ilacın kalıntı riskini tamamen ortadan kaldıran, doğaya dost, sürdürülebilir bir mücadele yöntemidir. Zirai mücadelenin içinde yer alan biyolojik mücadelede güçlü bir adım attık ve inşallah kahverengi kokarca popülasyonunu baskı altına alacağız."