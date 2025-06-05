Trabzon'da etkili yağışın ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal drone cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, Hüseyin Aydın'ı arayan ekipler, derede de demir çubuklarla, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yapıyor. Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 297 personel katılırken, 76 araç, 15 dron, 12 bot, 6 iş makinesi ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.



