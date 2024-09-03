Trabzon'da sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. İrili ufaklı heyelanlara da neden olan yağış, kuruması için caddeye serilen fındığı da sulara gömdü.

1 / 9 Trabzon'da şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

2 / 9 Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi.

3 / 9 Aşırı yağış ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu.

4 / 9 Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık yağmur sularına gömüldü.

5 / 9 Üretici sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

6 / 9

7 / 9

8 / 9