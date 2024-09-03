|
Gündem

Trabzon'da sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu

23:20 - 3/09/2024 Salı
DHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları suyla doldurdu. İrili ufaklı heyelanlara da neden olan yağış, kuruması için caddeye serilen fındığı da sulara gömdü.

1/ 9

Trabzon'da şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 

2/ 9

Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. 

3/ 9

 Aşırı yağış ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu.

4/ 9

 Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık yağmur sularına gömüldü. 

5/ 9

Üretici sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Trabzon
#Sürmene
#Yağmur
#Sağanak
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇKS kayıt yenileme başvuruları başladı: Çiftçi Kayıt Sistemi 2025 kayıt yenileme E Devlet başvurusu nasıl yapılır?