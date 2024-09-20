EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Araklı
Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı

Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı

21:3320/09/2024, пятница
DHA
Sonraki haber

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli sağanak sonucu Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tek taraflı trafiğe açıldı.

Araklı ve Sürmene ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. 

Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki araçlar suya gömüldü. 

Belediye ekipleri yollarda su tahliyesi ve temizlik için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası Araklı- Bayburt kara yolu tek yönlü trafiğe açıldı.

Bölgede aralıklarla devam eden yağışlarla ilgili vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda valilik uyarılarda bulunuldu. 

#Trabzon
#Sağanak
#Yağmur

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...