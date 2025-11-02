Binlerce sporseverin katılımıyla gerçekleşen İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maratonun başlangıç noktası Anadolu Yakası olurken, koşu Avrupa Yakası’nda tamamlandı. İşte maraton nedeniyle trafiğe kapatılan güzergâhlar, alternatif yollar ve trafiğe açılış saati…
Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez düzenlendi. Maraton nedeniyle bir çok güzergah trafiğe kapatıldı.
İşte maraton için trafiğe kapatılan güzergâhlar ve alternatif yollar…
KAPATILAN YOLLAR (03:00 İTİBARİYLE)
Güney Zincirlikuyu Ayrımı,
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,
Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek),
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek),
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek),
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Kuzey Katılım,
Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım,
Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:
Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.
Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.
Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecektir.
Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir.
Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir.
Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.
Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.
KAPATILAN YOLLAR (06.00 İTİBARİYLE)
Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,
Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,
Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Atatürk Bulvarı,
Balat Sahil Yolu,
Unkapanı Köprüsü,
Fevzipaşa Caddesi,
Vatan Caddesi,
Millet Caddesi,
Yeni Havalimanı Caddesi,
Eski Havalimanı Caddesi,
Ekrem Kurt Bulvarı,
D-100 Karayolu
Kapatılan yollar ne zaman açılacak?
Maratonun bitişinden sonra yollar, yarışın tamamlanma süresine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden trafiğe açılacak. Resmi açıklamalara göre tüm parkurun trafiğe açılması yaklaşık 15.30 civarında planlanmaktadır.