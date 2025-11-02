KAPATILAN YOLLAR (06.00 İTİBARİYLE)





Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,





Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar,





Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar,





Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve bu buraya çıkan tüm yollar,





Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.