TÜMOSAN fabrika çalışanları için şenlik düzenledi

‘SİZLER BU AİLENİN KALBİSİNİZ'

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, şenlik sırasında yaptığı konuşmada, “Sevgili çocuklar, babalarınızın ve annelerinizin ne kadar büyük bir emek harcadıklarını biliyor musunuz? Onlar her gün bu fabrikaya gelerek sadece bir iş değil aynı zamanda sizin ve hepimizin geleceği için bir temel inşa ediyorlar. Onlar olmasa bu fabrika ayakta duramazdı” dedi.