TÜMOSAN fabrika çalışanları için şenlik düzenledi

Türkiye'nin yerli ve milli motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN, Konya'da bulunan fabrikasında, çalışanları ve ailelerini ağırladığı Tümosan Şenliği'ni gerçekleştirdi. Şenlikte, çocuklar için Karagöz gösterimi, balon şovları ve oyunlar yer alırken, yetişkinler için ise yarışmalar düzenlendi. Şenlikte konuşma gerçekleştiren Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, “Sizler bu ailenin kalbisiniz, sizlerin bu çabası ve sevgisi olmadan ne bu fabrika ne de bizler bu kadar güçlü olabiliriz” dedi.
TÜMOSAN Konya'da bulunan fabrikasında çalışanlar ve onların ailelerini ağırlayarak bir şenlik düzenledi. Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, bin 900 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şenlik ile TÜMOSAN çalışanlarının bir araya gelerek, hem iş hayatının stresinden uzaklaşması hem de sosyal bağları güçlendirmeleri hedeflendi.
FABRİKA DURDU, ŞENLİK BAŞLADI
Şenlik gününde TÜMOSAN fabrikasında üretim durdu. Çalışanlar aileleriyle birlikte fabrikada düzenlenen şenlikte çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen aktivitelere katıldı.
Çocuklar, düzenlenen geleneksel gösteriler, renkli balon şovları ve çeşitli oyun alanlar ile eğlendi. Yetişkinler için ise çeşitli yarışmalar, interaktif oyunlar ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Fabrikada kurulan yiyecek stantlarında katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.
‘SİZLER BU AİLENİN KALBİSİNİZ'
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, şenlik sırasında yaptığı konuşmada, “Sevgili çocuklar, babalarınızın ve annelerinizin ne kadar büyük bir emek harcadıklarını biliyor musunuz? Onlar her gün bu fabrikaya gelerek sadece bir iş değil aynı zamanda sizin ve hepimizin geleceği için bir temel inşa ediyorlar. Onlar olmasa bu fabrika ayakta duramazdı” dedi.
Ebeveynlerin yalnızca fabrika için değil, aynı zamanda aileleri için de ne kadar değerli olduklarını vurgulayan TOSUN, “Sizler bu ailenin kalbisiniz, onların bu çabası ve sevgisi olmadan ne bu fabrika ne de bizler bu kadar güçlü olabiliriz” ifadelerini kulandı.
‘SEN YETER Kİ YAP' PROJESİYLE GENÇLERE ÇAĞRI
Halim Tosun ayrıca TÜMOSAN'ın gençlere yönelik başlattığı ‘Sen Yeter Ki Yap' projesine de değindi. Bu proje genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini hedefleyen kapsamlı bir yarışma olarak öne çıkıyor.
Tosun, konuşmasında projenin, gençlerin yeteneklerini sergilemesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Etkinlik sonunda katılımcılara, hediye takdim edildi.