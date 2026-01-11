Yeni Şafak
Türk gemileri mayın avında: Mavi Vatan'da tehditlere geçit yok, Türkiye öncülüğünde filo göreve başladı

19:0711/01/2026, Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu'nun dört askeri gemiyle Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci Aktivasyonu; Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267)’ın, Umuryeri/İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı...

Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'den ayrılarak görevlerine başladı...

 Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler" denildi. 

