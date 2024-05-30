Türk Yıldızları ve HÜRJET EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan seçkin gözlemci günü tamamlandı. Program kapsamında Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri sundu. Türk Yıldızları'na Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti.

1 / 23 Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

2 / 23 Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu, askeri bando, konser verdi.

3 / 23 Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

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10 / 23 Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

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