Türkiye dün akşam gökyüzüne kilitlendi: Hilal ve Venüs'ten büyüleyen Türk Bayrağı silüeti!

Türkiye semaları, dün akşam saatlerinde milyonları gökyüzüne kilitleyen eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. Hilal ve Venüs'ün gökyüzündeki muhteşem buluşması, şanlı Türk bayrağını anımsatan görkemli bir silüet oluşturarak yurdun dört bir yanında izleyenleri adeta büyüledi. Açık havanın sunduğu avantajla son derece net bir şekilde gözlemlenen bu görsel şölen, anı ölümsüzleştiren vatandaşların objektiflerine yansıyarak kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi.