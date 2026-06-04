Türkiye'de bir ilk yarın devreye giriyor: Bu plajlarda artık sigara içmek yasak

Türkiye'nin sahillerinde ezber bozan bir dönem yarın sabah itibarıyla resmen başlıyor. Turizmin kalbi Antalya'da hayata geçirilecek radikal bir çevre hamlesiyle, milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan dört gözde plajda sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor. Doğayı izmarit istilasından kurtarmayı ve çocuklara tertemiz bir kumsal bırakmayı merkeze alan bu öncü karar; yakın gelecekte tüm ülkeye yayılması planlanan, tütünsüz ve yepyeni bir yaşam standardının ilk ayak sesleri olarak görülüyor. İşte uygulamanın başlayacağı plajlar ve tüm detaylar.

1 /6 Türkiye, çevre kirliliği ile mücadelede tarihi bir dönemece giriyor. Antalya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, yarından itibaren Türkiye'de ilk defa 4 ünlü plajda sigara kullanımı yasaklanıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park sahillerini kapsayan bu öncü karar, hem deniz ekosistemini izmarit kirliliğinden arındırmayı hem de özellikle çocukları pasif içiciliğin zararlarından korumayı hedefliyor. Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan turizm başkenti Antalya, bu adımla küresel çevre standartlarına uyum sağlama konusunda kararlılığını ortaya koyuyor.

2 /6 İzmarit kirliliğine karşı mavi sularda yeni dönem

Kumsallarda birikerek dalgalar aracılığıyla denize karışan ve doğal yaşama ağır zararlar veren izmarit atıkları, bu yeni düzenlemeyle birlikte mavi sulardan tamamen uzak tutulacak. Bu uygulama, sadece yerel bir çevre hamlesi olmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye genelinde hazırlıkları süren çok daha kapsamlı bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor.

3 /6 Sağlık Bakanlığı'ndan 2040 vizyonu: Tütünsüz Bir Türkiye

Antalya'da atılan bu adımın arka planında, Sağlık Bakanlığı'nın dumansız hava sahasını tüm toplumsal alanlara yaymayı amaçlayan yeni bir yasa taslağı bulunuyor. Kapalı ve açık alan ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve ilgili kurumların katkılarıyla son aşamaya gelen bu kanun teklifinin en çarpıcı gayesi, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içerisinde tütün ürünlerinin satışını bütünüyle sonlandırmak olarak belirlendi.

4 /6 Bu nihai hedefe ulaşılana dek geçecek süreçte, sigara kullanımı yalnızca son derece katı kurallarla sınırlandırılmış dar alanlarda mümkün kılınacak. Yeni düzenleme yasalaştığında çocuk parkları, ibadethaneler, tüm kademedeki eğitim kurumları, spor tesisleri ve plajlar kesinlikle sigara içilemeyen kırmızı hatlar arasına dahil edilecek. Hastane ve üniversite yerleşkelerinde sigara içmek isteyenler için binalardan en az 20 metre uzaklıkta özel alanlar oluşturulurken, sahillerde kurulacak sigara içme kabinleri arasında en az 200 metrelik bir mesafe bulunması yasal bir zorunluluk haline getirilecek.

5 /6 Küresel çevre trendiyle tam uyum

Türkiye'nin sahillerinde başlattığı bu temizlik hareketi, dünya genelinde giderek büyüyen çevreci politikalarla da doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken, İspanya'da halihazırda yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda.