Türkiye’de en yüksek ve en düşük nüfusa sahip ilçeler

TÜİK tarafından hazırlanan verilere göre, Türkiye nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. Konya'nın Yalıhüyük ilçesi ise bin 704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. İşte Türkiye’de en yüksek ve en düşük nüfusa 10 ilçeler...

1 /19 Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti.

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

2 /19 2025'te ikinci sırada 957 bin 792 ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi,

3 /19 üçüncü sırada 952 bin 198 ile Ankara'nın Çankaya ilçesinin yer aldığı görüldü.

4 /19 Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 931 bin 722,

5 /19 beşinci sırada yer alan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 905 bin 880 kişilik nüfusu bulunuyor.

6 /19 Bu ilçeleri, Bursa'nın Osmangazi,

7 /19 İstanbul'un Küçükçekmece,

8 /19 Adana'nın Seyhan

9 /19 ve İstanbul'un Pendik ile

10 /19 Ümraniye ilçeleri takip ediyor.

11 /19 Söz konusu 10 ilçede yaşayan nüfus 8 milyon 686 bin 28 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye nüfusunun 10'da birini oluşturdu.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

12 /19 Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu.

13 /19 Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889

14 /19 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti.

15 /19 Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79,

16 /19 Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123,

17 /19 Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 126,

18 /19 Çankırı'nın Bayramören ilçesi 2 bin 209, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi 2 bin 291,